Вице-премьер Украины получила "моральный удар ниже пояса" из-за пасхальных яиц с матрешками

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сильно расстроилась, увидел в магазине среди пасхальной продукции товары с изображением с матрешек.

По ее словам, она получила "моральный удар ниже пояса".

"Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать упущенные домашние дела, и здесь… цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц и получаешь моральный удар ниже пояса. Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками", — написала Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Она отметила, что власти в Украине на эту ситуацию повлиять не способны – из-за "болезни в головах".

В комментариях многие люди предположили, что "это намеренно сделанная провокация". В частности, Виктория Родинкова написала: "Я думаю, это специально сделанная провокация. Они хорошо знали, что делают. Гибридная война. В другую версию не верю".

"Проявления "русского мира", который залезает во все щели и часто делается руками наших. Мелочей в этих делах нет, потому что дьявол, как известно, любит прятаться в деталях", – отметила пользователь Iryna Kluchkovska.

Ранее в движении С14 попросили сообщать им все случаи, когда производители или пункты торговли называют пасхальные кексы по российскому обычаю. "Пытались наши паски собачьими "куличами" обозвать", – написали они.

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