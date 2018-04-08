Военный эксперт объяснил, как давление на Кремль ускорит процесс введения миротворцев на Донбасс

Процесс введения миротворческого контингента на оккупированную территорию Донбасса ускоряется давлением на Кремль, что может дать результаты уже в ближайшем будущем, заявил бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

"Сейчас, несмотря на все внутри- и внешнеполитическое обострение вокруг России, обстоятельства складываются так, что откладывать дальше невозможно. Внутреннее российское давление относительно того, что происходит на оккупированном Донбассе, растет. Также действуют санкции, и что бы о них ни говорили, они наносят значительный ущерб, ситуация ухудшается, поэтому России важно сдвинуться с места", — отметил он в комментарии "Апострофу".

По его словам, усиление давления стран Запада на Россию должно сыграть на руку Украине, но только при правильно использовании данной ситуации.

"Украина, безусловно, должна использовать эту ситуацию, чтобы в очередной раз продемонстрировать коварство действий российского руководства и их последствия не только для себя, но и для мощных европейских государств. Уже признают влияние России на Brexit, на выборы в странах-членах ЕС, от такого вмешательства пострадали и Соединенные Штаты", — добавил военный эксперт.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал вероятный состав миссии миротворцев ООН на Донбассе.