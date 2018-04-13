Савченко прерывает голодовку. Адвокат нардепа рассказал подробности

Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, согласилась прервать голодовку на 3 дня, чтобы пройти допрос на полиграфе, сообщил ее адвокат Олег Соловей.

"Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на 3 дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами", - рассказал он "Украинской правде".

Соловья подчеркнул, что Савченко будет есть те продукты, которые разрешил в ее состоянии употреблять врач ИВС, 13, 14, 15 апреля, а 16 апреля продолжит участие в допросе на полиграфе.

"Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник", — сказал адвокат.

Он добавил, что Савченко свое намерение подтвердила соответствующим заявлением.

Ранее стало известно о том, что допрос Савченко с применением полиграфа приостановлен из-за ухудшения состояния здоровья арестованной.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день нардеп объявила голодовку.

29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу.