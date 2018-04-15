А если поискать? У экс-мэра Киева внезапно нашлась интересная недвижимость

На экс-мэра Киева и председателя фракции "Единство" в Киевсовете Александра Омельченко открыли уголовное производство. Причина – указанная в декларации чиновника недостоверная информация.

Об этом стало известно из определения Соломенского райсуда Киева, пишет 368.media.

Так, экс-чиновник и нынешний депутат Киевсовета в декларации за 2016 год не указал имеющиеся у него в собственности объекты недвижимости. В частности, речь идет о двух машиноместах на 18,4 кв. м и 15,2 кв. м. Также Омельченко "забыл" о факте дарения своему сыну 3-комнатной квартиры площадью 171,6 кв. м.

Регистрацию права собственности и удостоверение договора дарения квартиры осуществлял частный нотариус, поэтому разрешил детективам получить доступ к документам, которые находятся во владении частного нотариуса.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман обнародовал свою декларацию: доходы от аренды недвижимости, продажи земли и депозитов. Общая сумма начисленного дохода главы правительства в 2017 году составила 17,1 млн грн.

Также президент Украины Петр Порошенко обнародовал декларацию за 2017 года. За прошлый год глава государства задекларировал 16,3 млн гривен дохода.