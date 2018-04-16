В РФ предложили посмеяться над заявлением Авакова о том, чему весь мир должен учиться у Украины

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина способна обучить весь мир сопротивляться России в гибридной войне.

"Мы готовы перенимать опыт многих передовых стран, но в вопросе противодействия гибридной войне со стороны России весь мир должен учиться у нас", — цитирует Авакова пресс-служба его ведомства.

Он также пообещал усилить сотрудничество с ФБР в рамках своего пятидневного рабочего визита в США, в ходе которого он встретится с представителями Госдепа и ФБР.

В свою очередь заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин в разговоре с RT заявил, что "на такие высказывания нужно реагировать с определенной долей здравого юмора".

"Если говорить о гибридной войне, он, видимо, имеет в виду лживую пропаганду украинской стороны. Да, там у них есть определенные успехи. Сейчас гибридной войной можно назвать все что угодно. Любые действия, выходящие за пределы сложившихся принципов отношений между государствами, теперь называются гибридной войной. В том числе и надуманные провокации, которые Украина действительно умело использует", — отметил эксперт.

Ранее в МВД рассказали, сколько танков и прочего оружия имеют боевики на Донбассе. Статистику озвучил глава ведомства Арсен Аваков.

Напомним, Порошенко опять назвал украинскую армию одной из самых эффективных в Европе. И объяснил, почему. В качестве доказательства своих слов гарант привел победу в Польше.