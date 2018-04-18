Отставка Гройсмана и досрочные выборы. Стали известны детали политических потрясений в стране

В Украине летом этого года должны отправить в отставку премьер-министра страны Владимира Гройсмана, а в середине сентября состояться внеочередные парламентские выборы.

Такой информацией в сети одновременно поделились сразу несколько человек. В частности, журналист и телеведущий Дмитрий Гордон отметил, что в ближайшее время страну ожидает ссора президента Порошенко с главой МВД Аваковым.

"По моей информации 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся в середине сентября. В ближайшие месяц-два нас ожидают отставка Гройсмана и полный разрыв отношений Порошенко с Аваковым", - написал Гордон.

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Главный редактор одесского издания Таймер Юрий Ткачев уточняет, что после отставки Гройсмана Рада будет распущенна из-за невозможности выбора нового премьера.

"Если кто интересуется. Парламентским выборам в Украине быть - в сентябре. График такой: июнь - отставка Гройсмана, потом роспуск парламента из-за неспособности назначить нового премьера, потом - выборы", - написал Ткачев.

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Политический аналитик Руслан Бизяев отмечает, что 17 апреля сосотоялось заседание Кабинета министров в усеченном составе, где присутствовали все, кроме Авакова, что служит подтверждением вероятности начала конфронтации между Порошенко и руководителем МВД.

"Косвенным подтверждением этой информации может быть следующее: вчера был "узкий" Кабмин, там были все кроме,... представителей Авакова. Однако проблема нашей политики заключается не столько в " хотеть", сколько в " сделать", - написал Бизяев.