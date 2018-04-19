"Зозуля и петушок". В Сети бурно отреагировали на беседу Тимошенко и Ляшко в зале парламента

В Сети пользователи отреагировали на фото, опубликованное из зала заседаний Верховной Рады, на котором лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко беседует с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Комментаторы в соцсетях отмечают, что, несмотря на непримиримую позицию политических оппонентов, демонстрируемую с высоких трибун и экранов ТВ, Тимошенко и Ляшко находят время для почти дружеского общения:

"Чихуахуа и драная лиса...", — острит Sergiy Samoylenko.

"Ліса драна охмуряє радикала", — пишет Леонид Швец.

"Нема вічних друзів і ворогів. Кандидат номер один уже не московська зозуля і хто там ще... вибори, вибори - кандидати п***", — напоминает о недавней вражде политиков Тетяна Ніколаєнко.

"Второй тур?", — предполагает будущий политический расклад Оксана Богданова.

"Небывалое бывает", — подчеркнул Денис Рафальский.

"Це кохання)))", — иронизирует Кущинський Вячеслав.

"Коса і вила", — заострил внимание на политических символах Адріян Баран.

"Учень та вчитель", — напомнил политическую историю Vitalii Kurochka.

"Два сапога пара", — добавил Volodymyr Galko.

"Зозуля и петушок", — резюмировал Igor Mariash.

Напомним, ранее в сети высмеяли экпрессивное заявление Ляшко о запрете ямочного ремонта.