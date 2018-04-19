Экс-начальник Генштаба ВСУ рассказал о планах силового подавление акций протеста в феврале 2014 года

В феврале 2014 года в Украине готовилась "антитеррористическая операция", целью которой было силовое подавление массовых акций протеста, сообщил экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Юрий Ильин.

Как заявил Ильин во время допроса на заседании Оболонского райсуда Киева по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича, 19 февраля 2014 года вечером он прибыл в Киев, где встретился с тогдашним министром обороны Павлом Лебедевым, который заявил, что по всей стране существует угроза совершения терактов, поскольку в 11 областях были захвачены госучреждения, а во Львовской и Ивано-Франковской области из воинских частей похитили оружие.

Также он добавил, что было получено распоряжение СБУ о повышенной готовности силовиков для борьбы с терроризмом, сообщает УНИАН.

По словам Ильина, около 3 часов утра 20 февраля он находился в кабинете первого заместителя начальника Генштаба, где уже были подготовлены определенные документы в случае принятия решения о проведении "антитеррористической операции".

По словам Ильина, в "операции" планировалось задействовать 25 бригаду, подразделения морской пехоты, другие военные части — в среднем до 1,5 тыс. военнослужащих.

Ильин уверял суд, что документы о проведении "операции" соответствовали закону о борьбе с терроризмом, он подписал эти документы и приказал готовить воинские части к выполнению задач.

В то же время Ильин заявил, что военнослужащие, которых планировали задействовать в охране госучреждений, должны были выйти на службу без боеприпасов.

Напомним, ранее бывший и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх заявил о том, что по команде Ильина в 2014 году украинские корабли были возвращены в Крым, что позволило заблокировать их российским захватчикам.