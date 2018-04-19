Луценко анонсировал подачу документов для снятия неприкосновенности еще с 5 нардепов

Генпрокуратура на 90% подготовила документы для подачи в Верховную Раду Украины на снятие неприкосновенности с 5 народных депутатов, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"У меня на столе пять материалов, в том числе и из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", — заявил Луценко журналистам на брифинге в прокуратуре Днепропетровской области.

При этом он уточнил, что обнародует эту информацию только после подписания соответствующих документов.

Генпрокурор убежден, что собранных документов достаточно для представления в парламент на снятие депутатской неприкосновенности, но "юридическое управление Генеральной прокуратуры должно дать свое заключение, возможно, внести технические поправки в текст".

"Обстоятельства, которые я контролирую уже в течение, наверное, полугода — например, в Днепропетровской области, чуть меньше по другим областям, — с моей точки зрения, четко указывают на возможность похода в Верховную Раду", — сказал Луценко.

"Думаю, что это время не за горами, но не сегодня", — сказал генпрокурор.

Напомним, 22 марта Верховная Рада проголосовали за снятие неприкосновенности, задержание и арест Надежды Савченко. Ранее Луценко заявил о том, что Савченко обращалась к офицерам ВСУ с просьбой подготовки терактов против высшего руководства страны.

Кроме того, 15 марта Верховная Рада сняла неприкосновенность с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. При этом Луценко заявил, что Бакулин вероятно принимал участие в преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича. Его также подозревают в планировании и организации ряда особо тяжких преступлений.