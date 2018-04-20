Ляшко рассказал, как он "вставлял Онищенко по самое не хочу"

20 апреля 2018, 18:01

Лидер Радикальной партии опроверг слова Онищенко о полученных взятках

Ляшко призвал украинцев верить ему и своему сердцу.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко открестился от слов нардепа Александра Онищенко о полученных взятках, предложив пояснить то, как он выходил на трибуну и "вставлял" беглому олигарху "по самое не хочу".

"Этот брехливый подонок Онищенко рассказывает, что давал мне деньги. А как он объяснит то, что Ляшко выходил на трибуну и "вставлял" ему по самое "не хочу"? Не слушайте всяких Онищенко, то все вранье. Верьте Ляшко и своему сердцу", - заявил депутат в видео, опубликованном на его официальной странице в Facebook.

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Он также решил в прямом эфире показать, как создаются фейки.

"Сейчас цитируют Онищенко, что он будто давал нам деньги, и так далее. За голосование, за то, чтоб мы просто исключили из фракции. Мы единственная парламентская фракция, которая про этого злодея все время рассказывала. Благодаря нашим выступлениям мы поломали его газовые схемы, на которых он украл миллиарды", - добавил он.

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По его словам, Онищенко выкупил за пять миллионов долларов должность министра экологии для своего заместителя у Тимошенко.

"Он врет по одной причине, это попытка дискредитации. А этот рассказывает так, словно Папа Римский, слову которого каждый доверяет", - резюмировал политик.

Напомним, Онищенко сообщил, что заплатил 1 миллион долларов лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко за переход депутата Сергея Мельничука в объединение "Воля народа".

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Радикальная партия Александр Онищенко Олег Ляшко
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