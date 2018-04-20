"Это друзья генпрокурора". Порошенко пояснил свою фразу о тюрьме для трех друзей

Во время официального визита президента Петра Порошенко в Львовскую область в рамках неформальной встречи в кофейне "Львівська копальня кави" прозвучал вопрос о знаменитой фразе лидера Сингапура Ли Куан Ю о том, что "борьба с коррупцией начинается с заключения трех друзей", которую глава государства ранее заявлял в качестве собственной позиции.

Как сообщает издание ZAXID.NET, об этой фразе Порошенко напомнил мэр Львова Андрей Садовой в контексте обсуждения о создании в стране Антикоррупционного суда.

На данное заявление Порошенко ответил, что цитатой Ли Куан Ю подразумевал не своих друзей, а друзей генерального прокурора.

Напомним, мэра Львова Андрея Садового охранники президента Петра Порошенко не пропустили на закрытую встречу с культурной и бизнес-элитой в Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Потом глава государства извинился за этот досадный инцидент.