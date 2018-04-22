"Обожглись на Савченко". Эксперт объяснил, почему власти Украины охладели к судьбе политических пленников Кремля

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар считает, что в Украине власти, обжегшись на уже нардепе Надежде Савченко, преимущественно охладели к судьбе политических пленников Кремля.

В нашей стране и за рубежом не прилагается столько усилий для освобождения украинцев из плена, как это было в истории с политиком, поскольку "власть не видит для себя надлежащего пиар-эффекта", рассказал аналитик во время чата на "Главреде".

"А, обжегшись на Савченко, она преимущественно охладела к судьбе политических пленников Кремля, которых на сегодня в оккупированном Крыму и России насчитывается 66 человек", — отметил собеседник.

По его словам, "к счастью, зарубежные политики и общественные деятели все больше обращают внимание на эту проблему и обращают внимание на то, что украинская власть не проявляет должной активности в данном вопросе".

"Например, недавно Объединение родственников политических пленников Кремля получило ответ из Брюсселя о том, что рекомендации этого объединения по усилению санкционного режима против России (например, бойкота Чемпионата мира по футболу 2018 года, пересмотра политики закупок энергоресурсов у России…) приняты во внимание, и часть из них уже имплементируется", — добавил Гончар.

"Кстати, Европейский парламент был первым, кто поименно в одной из своих крымских резолюций (от 5 октября 2017 года) назвал всех украинских политических пленников — тогда их было 44", — сказал он.

"Верховная Рада Украины сделала подобный шаг только недавно, и то каким-то образом ряд лиц "пропали" из этого перечня. Но, тем не менее, сейчас наблюдается консолидация украинских и международных усилий в вопросе освобождения как политических пленников Кремля, так и заложников на Донбассе. И для Запада эти вопросы являются также одним из стимуляторов усиления санкционного режима против России", — заявил эксперт.

Ранее руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко говорил "Главреду", что российскому президенту Владимиру Путину нужно демонстрировать "гуманизм" с одной целью — добиться ослабления или даже снятия санкций с его страны, а наши заложники являются только инструментом в этой игре.

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