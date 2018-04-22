"Военное освобождение Донбасса не нужно". Российский историк назвал задачу Украины

Российский историк и оппозиционер Андрей Зубов считает, что Украине сейчас совершенно не нужно силой освобождать захваченную часть Донбасса, рано или поздно неподконтрольная территория и оккупированный РФ Крым будут опять украинскими.

Сейчас задача нашей страны, в частности, заключается в том, чтобы на время забыв или почти забыв о потерянных землях, "всецело устремиться к интеграции с Европейским союзом", рассказал эксперт в интервью "Апострофу".

"Военное освобождение Донбасса сейчас совершенно не нужно, потому что, безусловно, рано или поздно весь Донбасс и Крым будут опять украинскими", — отметил собеседник.

По его словам, украинским властям сейчас "не надо провоцировать Россию, которая, конечно, будет этому рада, потому что военное действие с одной стороны означает военное противодействие с другой стороны".

"А в случае инициированного вами военного конфликта с Россией, Запад вам не поможет: "Коль вы сами начинаете военные действия, вот и разбирайтесь сами, мы же вам говорили, что нельзя решать военным путем". Сами понимаете последствия этого", — заявил Зубов.

"Поэтому я думаю, что сейчас задача Украины — на время забыв или почти забыв о потерянных территориях, всецело устремиться к интеграции с Европейским союзом, с североатлантическим сообществом: у себя на той огромной территории, которая, слава Богу, неподконтрольна России, искоренять коррупцию, олигархат, по возможности укреплять все системы демократии — от местного самоуправления и честного суда до общенациональных структур…", — сказал эксперт.

Также историк полагает, что нашему государству стоит "активно работать с западными советниками и консультантами". "И таким образом, я думаю, у вас откроются перспективы. Чем больше Украина будет интегрирована и даже просто будет стремиться интегрироваться в западное сообщество, только честно, не скрывая пороки старой авторитарной системы, тем больше Запад будет ее защищать и ей помогать", — подчеркнул он.

Ранее Андрей Зубов говорил, что Донбасс сейчас не является главной целью властей России, Кремль ведет игру, нацеленную на обеспечение признания его Западом как законного политического игрока.

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