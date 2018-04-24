"Огромные раны". Тука сказал, сколько может занять развитие устойчивого мира на Донбассе

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука считает, что на Донбассе развитие устойчивого мира может длиться десятилетиями.

Наша страна получила "огромные раны", рассказал он в эфире "5 канала".

По словам чиновника, "в восприятии подавляющего большинства граждан мир — это прекращение огня, а есть такое более профессиональное понятие, как устойчивый мир".

"И вот развитие устойчивого мира может длиться десятилетиями, потому что мы получили огромные раны. Прежде всего, речь идет не о разрушенных объектах инфраструктуры", — отметил он.

Тука подчеркнул, что также "речь не о человеческих потерях". "Погиб один человек, а сколько вокруг него людей получили моральные, эмоциональные, психологические травмы. Вот о чем речь. И чтобы эти раны затянулись, понадобятся годы и годы", — объяснил замминистра.

Ранее Георгий Тука выразил мнение, что главным препятствием для возвращения захваченной части Донбасса под контроль Украины является позиция Российской Федерации, а вариантом преодоления такого препятствия является усиление международного давления на РФ.