Дело "рюкзаков Авакова". Суд повторно арестовал недвижимость сына главы МВД

По решению Соломенского районного суда Киева наложен арест на недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Суд наложил арест по ходатайству САП, сообщают "Українські Новини".

Арестованы 3 паркоместа, квартира в Киеве и Харькове, а также акции предприятия "Инвестор", принадлежащие сыну Авакова.

Акции арестованы впервые.

Ранее суд отменил повторный арест недвижимости Александра Авакова.

Отметим, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупицонное бюро завершили досудебное расследование так называемого дела "рюкзаков Авакова".

Напомним, Соломенский райсуд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства.

14 ноября 2017 года столичный суд отклонил апеляцию Антикоррупционной прокуратуры по поводу Александра Авакова. Апелляционный суд оставил сына Авакова под домашним арестом.