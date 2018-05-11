Российские полковники выдавали оружие Савченко — Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народному депутату Надежде Савченко российские полковники выдавали оружие для совершения террористического акта в центре Киева.

Народ Украины находится в условиях "трех войн", рассказал чиновник во время выступления на тематической платформе "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины" в Остроге Ровенской области, пишет УНИАН.

"… мы доказали, что конкретные полковники вооруженных сил Российской Федерации выдавали ей оружие для террористического акта в центре украинской столицы. Мы знаем этих полковников по фамилиям, по их именам прикрытия, их должностным званиям", — отметил генпрокурор.

По его словам, первая война, которую ведет украинский народ, очевидна для всего мира — это противостояние с российскими оккупантами и пророссийскими сепаратистами на Донбассе.

"Нам противостоят не только 40 тысяч вооруженных сепаратистов и террористов, не только тысячи офицеров российской армии, которые управляют ими, и я это утверждаю официально", — добавил он.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день народная избранница объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить политика за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз она прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.