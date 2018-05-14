Климкин пообещал разобраться с украинским дипломатом-антисемитом

Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на появившуюся в сети информацию относительно с отрудника Генконсульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца и его откровенно антисемитских публикаций.

"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", – написал Климкин в сервсие микроблогов Twitter.

Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС.

Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 мая 2018 г.

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Позже на своей странице в Facebook дипломат добавил, что после проверки МИД сообщит ее результат.

"Получаю сообщения от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат", - написал глава МИД.