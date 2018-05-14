Климкин пообещал разобраться с украинским дипломатом-антисемитом

Глава МИД Украины заявил, что проведет проверку по консулу в Гамбурге Василию Марущинцу
Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на появившуюся в сети информацию относительно с
Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на появившуюся в сети информацию относительно сотрудника Генконсульства Украины в Гамбурге Василия Марущинца и его откровенно антисемитских публикаций.
"Антисемитам и тем, кто разжигает межнациональную рознь, не может быть места ни в цивилизованном обществе, ни в МИД. Госсекретарь МИД Украины начинает дисциплинарное производство. Во всех деталях основательно разберемся", – написал Климкин в сервсие микроблогов Twitter.
Антисемітам та тим, хто розпалює міжнаціональну ворожнечу, не може бути місця ні в цивілізованому суспільстві, ні в МЗС.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 мая 2018 г.
Держсекретар МЗС України починає дисциплінарне провадження. В усіх деталях ґрунтовно розберемося.
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Позже на своей странице в Facebook дипломат добавил, что после проверки МИД сообщит ее результат.
"Получаю сообщения от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат", - написал глава МИД.