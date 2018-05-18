Геращенко уже облизывается на Крымский мост

Депутат Рады Антон Геращенко заявил, что построенный Крымский мост достанется Украине.

"То, что русские построили Керченский мост, — это останется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране", — рассказал он в эфире телеканала "112 Украина".

При этом нардеп провел параллель с немецкой историей: "В 1871 году немцы забрали у Франции Эльзас-Лотарингию. И они много там построили мостов, дорог. Но после Первой мировой им пришлось вернуть Эльзас-Лотарингию. И все, что построили немцы, досталось французам. Здесь будет то же самое".

В то же время Геращенко признает, что на возвращение территорий может понадобиться много времени.

Примечательно, что ранее параллели с немецкой историей уже проводил один из главных российских каналов. На главном пропагандистском канале Путина похвастались, что глава РФ переплюнул Гитлера. "Этот проект хотели осуществить англичане в XIX веке. Этот проект хотел осуществить Николай II, этот проект хотел осуществить осуществить Гитлер и Шпеер. Главный архитектор Рейха сделал этот проект в начале сороковых годов, а осуществил его... Путин", — сказал комментатор.

Напомним, старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Юрий Медовар рассказал, что на построенном РФ мосту в захваченный Крым над Керченским проливом после первого природного катаклизма можно будет ставить крест.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко посмеялся над открытием Крымского моста. По его словам, мост понадобится, когда оккупанты срочно будут покидать Крым.

В свою очередь Госдеп США заявил, что строительство Россией Керченского моста негативно отразилось на людях в Крыму. С помощью сооружения РФ пытается укрепиться, подчеркнула Нойерт.