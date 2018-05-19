Порошенко назначил Лозового главой Хмельницкой обладминистрации

На должность главы Хмельницкой облгосадминистрации решением президента Петра Порошенко назначен Вадим Лозовой.

"Моя мотивацией при выборе (Лозового на должность главы ОГА - ред.) было то, что он представляет реальную экономику", — заявил Порошенко во время визита в Хмельницкую область и общения с активом области.

Отметим, что Лозовой является депутатом Хмельницкого облсовета VII созыва, беспартийный, 1971 г.р. Заместитель гендиректора ООО "Эпицентр". Ранее работал директором гипермаркета "Эпицентр К" на проспекте Палладина в Киеве.

Избранный в облсовет от Хмельницкой областной организации партии "За конкретные дела", является руководителем депутатской фракции этой же партии, член депутатской группы "Защита прав владельцев земельных паев".

Возглавляет постоянную комиссию облсовета по вопросам экономического развития, промышленности, предпринимательства, энергетики, транспорта и связи.

Напомним, ранее Порошенко назначил Александра Савченко новым главой Волынской областной государственной администрации.