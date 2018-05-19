Савченко нашла деньги на новых адвокатов

Нардеп Надежда Савченко наняла новых адвокатов, несмотря на то, что ранее заверяла, что у нее нет денег на платных адвокатов, а "загонять свою семью в долги она не хочет".

Как пишет Цензор.Нет со ссылкой на адвоката Александра Шадрина, нардеп подписала договоры с адвокатами Александром Шадриным и Константином Глобой. "Я подтверждаю эту информацию", — заявил Шадрин.

При этом условия договоренностей адвокатов с Савченко не раскрываются.

Савченко подозревается в совершении преступлений по ч. 1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109, ч.1.ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.1 ст.14, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (насильственное свержение конституционного строя и смена власти, подготовка к преступлению группой лиц, создание террористической группировки, незаконное владение оружием).

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу до 20 мая 2018 года без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

Уже 29 марта Апелляционный суд столицы решил оставить ее за решеткой. Позже — 5 апреля — в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.