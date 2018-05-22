Киевским копам передумали раскрашивать лица во время финала Лиги чемпионов

Полицейским не станут разрисовать лица в клубные цвета футбольных клубов "Реала" и "Ливерпуля" во время проведения финала Лиги чемпионов в Киеве.

Как сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, полицейским, возможно, выдадут специальные шевроны, которые помогут коммуницировать с зарубежными фанатами, передает 112.

"Возможно, у нашей полиции для диалога будут какие-то шевроны, для быстрого налаживания коммуникации с болельщиками, но точно не будут разрисованы лица. Полиция будет охранять общественный порядок и нести службу в форменной одежде", - сказал Крищенко.

Напомним, финал самого престижного клубного турнира по футболу пройдет в Киеве 26 мая. В решающем матче "Ливерпуль" встретится с мадридским "Реалом" на стадионе НСК "Олимпийский".

Начало матча в 21:45. Букмекеры прогнозируют победу "Реала".