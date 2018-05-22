Коррупционный и олигархический. Депутаты раскритиковали закон о концессии

22 мая 2018, 16:26

В бюджетном комитете законопроект о концессии назвали лоббистким.

Народные депутаты считают принятие правительственного законопроекта "О концессии" лоббистской акцией.  Последующее его рассмотрение потребует критических правок или документ будет провален, поскольку, концессию превращают в теневую приватизацию, - считает член комитета ВРУ по вопросам бюджета Виктор Пинзеник.

"Когда происходит передача в управление госимущества - это приватизация прибыли. Для чего частнику покупать объект, тратить на него миллиарды, если его можно просто использовать 50 лет. Кроме того, проект позволяет получить землю без конкурса. Понравился кому-то участок, достаточно заключить соглашение и он у концессионера. Можно отбирать частную землю у людей и судиться разрешено только по сумме, но не по факту отнятия", - пояснил депутат.

По его словам, наиболее неприятным моментом является то, что любой стратегический высокорентабельный объект можно взять и пользоваться им, отдавая государству небольшую толику от доходов, которые ранее государство получало в полном объеме. Член комитета ВРУ по вопросам противодействия коррупции Олег Осуховский считает, что правительственный законопроект "О концессии" пролоббирован крупными ФПГ, претендующими на ликвидные госпредприятия.

"Концессия в украинских реалиях себя не оправдывает, поскольку, в концессию госпредприятия хотят взять олигархи. И взять на 49 лет. Потом вложить какие-то небольшие деньги и за бесценок прибрать к рукам стратегические объекты. Это механизм скрытой приватизации для олигархов", - уверен Осуховский. С ним полностью согласен член комитета ВРУ по вопросам бюджета Юрий Левченко.

По его словам, правительственный законопроект "О концессии" - это попытка обойти все введенные ранее запреты по приватизации стратегических объектов. "Этот законопроект коррупционный, поскольку создает механизм, при котором частник получает контроль над прибылью госпредприятия, а государству остаются проблемы, связанные с объектом. Частник может вытянуть все с предприятия за несколько лет, а потом государство будет принимать назад уже неликвид", - отметил нардеп.

Депутаты считают, что стратегические объекты в принципе не стоит отдавать частникам. Однако, новый законопроект "О концессии" предполагает автоматическую передачу в концессию имущества, находящегося в пользовании частных компаний. Например, в порту "Южный" длительное время глубоководными причалами и землей и оборудованием порта де-факто пользуется компания "Портинвест", принадлежащая Ринату Ахметову. В случае принятия новых правил концессии, ликвидное госимущество порта приоритетно отойдет в концессию "Портинвест" на 49 лет. При этом, если грузовладелец и концессионер порта являются одним и тем же лицом, возникнет конфликт интересов с государством, поскольку, владелец груза заинтересован работать по минимальным тарифам на перегрузку, что минимизирует отчисления налогов в бюджет.

"Зачем вообще отдавать в концессию порты или другие прибыльные объекты? Это нонсенс. В концессию можно сдать убыточное предприятие, чтобы его реанимировать и запустить. А когда прибыльные объекты сдают в частное управление - это какая-то глупость", - уверен член комитета ВРУ по вопросам таможенной и налоговой политики Михаил Головко.

Член Комитета ВРУ по вопросам противодействия коррупции Егор Соболев обратил внимание на размытость механизмов определения концессионного платежа и методики отбора победителей. "Если бы я возглавлял антикоррупционный Комитет, как раньше, мы бы признали документ коррупционным. Он позволяет воровать деньги налогоплательщиков тем, кто будет говорить: "я хороший концессионер, строил вам дорогу, но по ней никто не ездит - дайте мне компенсацию из бюджета", - пояснил Соболев.

Напомним, 3 апреля Верховная Рада Украины приняла за основу правительственный законопроект №8125 "О концессии". В законопроекте предусмотрены ряд скандальных норм, которые вызвали волну критики экспертов и депутатов. Речь идет о возможности для концессионера отчуждать полученное в концессию имущество, а также претендовать на компенсацию из госбюджета "недополученных" доходов.

 

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