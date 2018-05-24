Наш ответ Крымскому мосту. Порошенко в Карпатах открыл Бескидский тоннель, видео

В Закарпатской области в Карпатах президент Петр Порошенко принял участие в открытии Бескидского железнодорожного тоннеля.

Глава государства и местные чиновники сели в поезд, который порвал ленточку, после чего объект официльно считается открытым.

"Бескидский тоннель открыт! Это проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз — к Украину", — написал политик на своей странице в Facebook.

В соцсети по-разному прокомментировали открытие объекта президентом, в частности, некоторые интернет-пользователи обвинили украинского лидера в том, что он пиарится на мероприятии. "Верни специалистов из-за границы, дай работу достойную, оплату, обеспечь рост ВВП, а потом пиар", — отметил Игорь Богдан.

"Тоннель — это не Крымский мост, который уже закрыли на реконструкцию", — утверждает Тамара Лук'янчук. "Слава железнодорожникам Украины! Слава Радиомеханикам с нищенской зарплатой)", — подчеркнул Євген Цілюрик.

Украина начала строить Бескидский тоннель в 2013 году, он находится в Карпатах на Бескидском перевале (Львовская и Закарпатская области) и принадлежит к пятому Панъевропейскому транспортному коридору (Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина — Россия).

Напомним, в апреле 2015 года РФ приступила к строительству моста в захваченный Крым над Керченским проливом, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с полуостровом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.