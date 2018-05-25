Артур Палатний: Сьогодні немає передумов для дострокових виборів президента чи Ради

На сайті "Главред" відбувся чат із народним депутатом України (БПП), головою Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Артуром Палатним. Спілкуючись із читачами, він розповів, хто в українському політикумі зацікавлений у розповсюдженні чуток про дострокові вибори парламенту і президента, через які помилки влада втрачає рейтинги, чому боротьба з корупцією в нашій країні просувається повільно, чи повинні політики займатися релігійними питаннями, а також на які кошти живуть народні депутати. Крім того, Палатний розповів, наскільки Україна використовує свій туристичний потенціал, чим для країни важливе проведення у Києві фіналу Ліги чемпіонів, чи стане в Україні більш доступним житло для молоді, а також поділився власним баченням того, як може бути вирішене питання Олега Сенцова, якого утримують в російській тюрмі.

Подаємо стенограму чату з Артуром Палатним.

Olena Munulina: Цікаво чи УДАР має амбіцію реанімуватися в окрему від БПП політичну силу? Останнім часом багато для того бачу передумов. А як вважаєте Ви?

Артур Палатний: Справжні "ударівці" на сьогоднішній день не скомпрометували себе ні в чому. Це — монолітна, дружня і достатньо професійна команда. Я дуже радий, що непотріб, який був в УДАРі, відійшов і стрибає по інших політичних проектах, дискредитує цінності та ідеї українського народу. Сьогодні "ударівська" група знаходиться у фракції БПП. Зараз складно про щось говорити, тому що до чергових парламентських виборів ще півтора року. Але є таке прислів'я: "Поганий той солдат, який не хоче стати генералом". Але про це ми поговоримо ближче до виборів…

Марк Мурий: О вас пишут всякое... Вот недавно читал в Интернете, что вы организовали схему поборов от разрешений ГАСКа и лоббируете выделение земли в интересах застройщиков. Вряд ли в декларации Вы об этом написали.

Артур Палатний: Начиная с 2012 года, когда я стал народным депутатом, а у Кличко был самый высокий президентский рейтинг, команда Януковича в составе высших должностных лиц, которые сегодня прячутся от украинского народа за границей, тратила огромные деньги на дискредитацию Виталия Владимировича и его команды, в частности, самых близких соратников. Это море грязи и статей, которые были проплачены "регионалами", к сожалению, спустя четыре года после Революции Достоинства перепощиваются и мутируют, повторяя смысл и сегодня. Комментировать эту грязь и неправду я не вижу смысла. Мы четко видим, что "сливные бачки", которые размещают эту неправдивую информацию, не пользуются популярностью у читателей, а созданы специально для компрометации того или иного политика. А на сегодняшний день благодаря Демократической коалиции в парламенте мы создали антикоррупционные органы, которые имеют все возможности проверить такого рода лживую информацию, касающуюся того или иного народного депутата или чиновника в стране.

polit_ua:Як би ви на сьогодні оцінили ймовірність проведення дострокових парламентських чи президентських виборів в Україні?

Артур Палатний: Я впевнений, що вибори повинні бути вчасно, як вони заплановані законодавством: у 2019 році, президентські і потім парламентські вибори. Чутки про дострокові вибори ходять уже понад три роки. Ми розуміємо, що якимсь політичним силам це вигідно. Але я на сьогоднішній день не бачу жодної передумови для того, щоб були дострокові президентські чи парламентські вибори. А плітки, що парламент має зараз найменшу довіру, вигідні і розповсюджуються тими політиками, псевдополітиками та політичними силами, у яких найменший рейтинг чи його взагалі немає.

polit_ua: Що особисто ви вважаєте головними помилками або прорахунками влади, які призводять до падіння її рейтингів та підтримки серед наших громадян?

Артур Палатний: Я вважаю, що сьогодні влада роз'єднана. Особисті амбіції багатьох політиків не дають можливість працювати владі як єдиному механізму. А в умовах військового конфлікту, політичних коливань, впливу колишніх політиків зі сходу монолітність влади дуже важлива.

Також вважаю, що на хвилі популізму було прийнято чимало популістських законів, рішень, недосконалих законопроектів, які на сьогоднішній день заважають рухатися державі як єдиному монолітному механізму. (І в тому числі ми, як народні депутати, в цьому винні.) В будь-якому випадку, ці помилки треба терміново виправляти і виконавчий, і законодавчій владі.

Грань між демократією і свавіллям — дуже тонка. А багато псевдополітиків та невдалих політиків цим користуються для того, щоб прийти до влади та невміло й непрофесійно керувати державою, що, на мою думку, призведе до критичної ситуації в країні.

polit_ua: Що ви думаєте про ідею обрання в президенти людини з шоу-бізнесу, а не політики, Вакарчука або Зеленського? Чим небезпечний для України був би такий президент-гуморист або президент-співак? Чи гірше не буде? Як взагалі варто сприймати всі ці рейтинги Вакарчука і Зеленського — це політтехнологічний прийом чи цілком можливий варіант розвитку подій?

Артур Палатний: Впевнений, що розкрутка шоуменів — це ніщо інше, як політичні прийоми та знущання над нашою державою в такий непростий для всіх українців період. Я поважаю цих хлопців як шоуменів і вважаю, що вони набагато краще будуть виглядати на сцені, ніж у владних кабінетах. В нашій країні недостатньо професіоналів, а тільки професійні політики і чиновники (а таких дуже багато серед молоді), можуть змінити щось у країні. Все інше — це дешевий популізм, який, на мій погляд, тільки розхитує Україну.

Anzhela Petriuk: Чи Ви знаєте проблему зі школою у місті Вишневому, яка будується вже 10 років? Начебто кошти виділялися на закінчення будівництва, однак школа так і не добудована. І крайнього знайти важко. Чи то Київська ОДА, чи то Києво-Святошинська РДА?

Артур Палатний: До мене не було звернень з цього приводу, але я знаю про цю проблему від голови Києво-Святошинської РДА Мирослави Смірнової. Від самого початку і до сьогодні замовником будівництва другої черги Вишнівської ЗОШ№1 є Департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської ОДА. Вони проводили тендер і контролюють цей процес. В той час мені відомо, що Києво-Святошинська РДА за сприяння пані Смірнової виділила кошти на цей об'єкт в обсязі приблизно 23 мільйонів гривень. Тобто район також намагається допомогти вирішити цю проблему.

В будь-якому випадку вирішувати цю проблему потрібно, тому що у Вишневому діти змушені вчитися в три зміни.

Peter Mozolevskyi: Сьогодні виповнюється чотири роки з дня, коли Петро Порошенко став президентом України. Як ви оцінюєте його діяльність з цей період?

Артур Палатний: Безумовно, як у кожного керівника, у президента є помилки. Але, як відомо, не помиляється той, хто нічого не робить. Проте ми повинні розуміти, в який складний для країни момент Петро Олексійович очолив державу: економічна криза, загроза дефолту, газова залежність від Росії, наступ збройних сил Російської Федерації на сході, повна відсутність армії, внутрішні конфлікти, які проплачуються "регіоналами"-втікачами. А тепер подивимося, що зроблено: в Україні одна із найсильніших професійних армій у Європі, енергонезалежність від РФ, створення антикорупційних органів (до речі, зараз у Раді розглядається законопроект, поданий президентом України, про Антикорупційний суд, який завершить формування мережі антикорупційної системи), підписання Угоди про асоціацію з ЄС, безвізовий режим. Президент Порошенко добився від Європи та Америки цілої низки санкцій проти Російської Федерації. Розпочалася дерегуляція бізнес-сфери, чого тільки варте запровадження електронного реєстру відшкодування ПДВ (в системі ДФС повністю припинені побори з бізнесменів за вчасне відшкодування ПДВ). І це все в умовах спроби деякими політичними силами, окремими політиками чи особами, які себе такими вважають, які в багатьох випадках фінансуються втікачами Курченком та іншими ворогами України з території Росії, дестабілізувати ситуацію в державі. Але, не дивлячись на це, президенту вдалося навести лад у цих сферах.

velichko.n.: Пане Артуре, наскільки, по-вашому, Україна використовує свій туристичний потенціал? Що заважає, щоб стаття доходів у бюджет від туризму відчутно збільшилася? Адже нам є чим привабити туристів…

Артур Палатний: Завдяки комітету, який я очолюю вже другу каденцію, в 2016 році вперше було створено Департамент з питань туризму та курортів в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. Дуже ефективно функціонує і підкомітет в Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму, який працює під керівництвом Анни Романової.

Я вважаю, що сфера туризму може бути економічно дуже важливою для наповнення бюджету України. В першу чергу, хочу сказати про внутрішній туризм. Україна — яскрава, мальовнича країна з великою історією, країна, якою ми пишаємося. Завдання нашого комітету і держави — створити передумови для того, щоб велика армія туристів з Європи та сусідніх країн відвідували наші історичні та природні пам'ятки, побачили на власні очі нашу державу, яку я дуже люблю. Я впевнений, що ми живемо в найкращій країні у світі. Хочу запевнити, що комітет, який я очолюю, буде робити все для розбудови туристичної інфраструктури, що дозволить наповнювати бюджет України.

Lada: Як відомо, у світі щорічно вираховують індекс щастя країн, і цього року Україна опинилася аж на 138 місці, десь там, поруч із африканськими країнами, Сирією та Афганістаном, але цей показник визначається з огляду на соціально-економічні умови життя. Ваш прогноз: через скільки років Україна реально може опинитися хоча б у сотні?

Артур Палатний: Зрозуміло, з яких причин є така статистика. Є два фактори, які можуть вплинути на підвищення нашого індексу щастя: мир на сході й повернення окупованих територій та здоровий політикум, який не розхитує внутрішню ситуацію (бо це може призвести до розділу нашої країни).

demchenko_d.: Хотелось бы задать вам вопросу, как человеку, который в том числе занимается вопросами семьи в парламенте. Как известно, по количеству разводов Украина занимает третье место в Европе. На ваш взгляд, что в силах государство сделать для того, чтобы остановить эту тенденцию в нашей стране? Является ли такой показатель поводом для беспокойства в масштабах государства? И почему Украина оказалась в лидерах по этому показателю?

Артур Палатний: Эта проблема однозначно является поводом для беспокойства. Наш комитет уже проголосовал и подготовил ряд законопроектов, которые дадут возможность облегчить существование молодых семей, сохранить семейные ценности и мотивировать создание новых семей. Вы можете увидеть уже проголосованные законы и входящие законопроекты на сайте нашего комитета. И, безусловно, нужна слаженная работа законодательной и исполнительной власти в этом направлении.

Tania Dubinina: Артуре Леонідовичу, на Вашу думку, який державний орган сьогодні найбільш ефективний?

Артур Палатний: Як народний депутат, я повинен вам відповісти, що це — Верховна Рада.

Як відповідальний політик, я вважаю, що ефективна робота державних органів полягає в злагодженій та монолітній співпраці економічного блоку, правоохоронної системи та гілки законодавчої влади.

Виктория Суржко: Боремся-боремся с коррупцией, а ситуация не меняется. Уже создали кучу органов, работает кучу чиновников, а воз и ныне там. Вы верите в то, что когда-нибудь будут изменения, и наша страна будет возглавлять рейтинги благосостояния граждан, а не по уровню коррупции в мире?

Артур Палатний: Как настоящий патриот и оптимист, я верю, что наша страна будет одной из лучших в Европе. А проблема медленной борьбы с коррупцией состоит в ином. К сожалению, коррупция есть не только в высших эшелонах власти — она находится в головах подавляющего большинства людей. И не потому что украинцы плохие, а потому что каждый человек должен получать достойную заработную плату. Если мы хотим жить в европейской стране, наша экономика тоже должна быть европейской. Каждый человек должен получать достойную заработную плату. И тогда не будет проблем: чем накормить семью, как заплатить за квартиру, и как своим детям дать достойное образование. Когда эти три проблемы подавляющего числа населения будут решены, коррупция уйдет из голов людей.

NVSokol: Артуре Леонідовичу, поділіться, будь ласка, вашими думками щодо ситуації, в якій зараз опинився Олег Сенцов. Що може ще зробити і Україна, і світова спільнота, аби врятувати Сенцова? Чим, по-вашому, скінчиться його голодування? Чи є шанс, що Росія його відпустить або обміняє?

Артур Палатний: Сьогодні є декілька способів для того, щоб вирішити це питання: тиск з боку наших західних партнерів та обмін на осіб, які цікавлять Росію. І будемо сподіватися на той переговорний процес, який триває між українською та російською стороною.

Я особисто хочу вірити, що ця проблема вирішиться вже найближчим часом, і що Олег повернеться до своєї родини. Його підтримує вся Україна.

Dinka: Чи існують хоча б якісь перспективи того, що житло стане доступнішим для молоді? Бо поки що для більшої частини молоді можливість придбати свій куток виглядає лише нездійсненою мрією, і залишається або відкладати по копійці пів-життя, або жити з батьками, або сподіватися на диво…

Артур Палатний: Наш комітет працює над цим питанням. Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву довгий час при владі "регіоналів" був вкрай корумпованою структурою. Новою владою змінено керівництво, розробляється дуже багато програм, і наш комітет зробить усе для того, щоб у цьому фонді з'явилися гроші на програми молодіжного будівництва. Адже ми повинні стимулювати нашу молодь і молоді сім'ї залишатися в країні і вірити, що наша країна має перспективи розвитку.

kolos.i_42: Пане Артуре, чи зберігається і сьогодні таке явище як екстрим-тури в зону АТО, про яке більше писали в мережі в 2014 році, і такі поїздки начебто організовувалися і в Україні, і в Росії? В рамках таких розваг хтось пропонував проїхатися по звільнених містах, хтось — покататися на БТР і т.д. Що ви взагалі думаєте про таке явище? Як в Україні з ним борються, чи вже побороли? Хто стояв за організацією таких поїздок, і наскільки прибутковим насправді був такий туризм (у 2014-му ходили чутки, що це коштувало від 1 до 8 тисяч гривень)?

Артур Палатний: Мені не відомо про організацію таких екстрим-турів. Я вважаю, що заробляти на війні, де гинуть люди — це ганьба, це неприпустимо.

Знаю, що багато волонтерів, депутатів та людей, яким болить ситуація на лінії зіткнення, добровільно їздять на передову.

Terri: Що отримає Київ та мешканці столиці в економічному, іміджевому, спортивному плані від проведення Ліги чемпіонів тут, окрім величезних заторів, незручностей із транспортом та інших "гараздів"?

Артур Палатний: Передусім це дуже велика подія для українського спорту та всієї країни. Наша держава, як ніколи, потребує позитивної популяризації у світі. Це дуже важлива іміджева подія.

Що стосується економіки, то 50 тисяч туристів із багатьох країн світу приїхали на цю подію в Україну і знаходяться зараз у серці нашої держави. Російськими ЗМІ розповсюджується інформація по всьому світу, що в Україні небезпечно, що в Україні немає чого робити. Але ці десятки тисяч іноземців на власні очі побачать, що насправді це не так. І це буде величезна і дуже потрібна реклама для України.

danylo_kruk: Артуре Леонідовичу, у нас багато говорять про політичну реінтеграцію Донбасу, але які програми і заходи розробляються для того, щоб ментально повернути мешканців окупованої частини сходу, зокрема, молодь, до України? Адже ніхто не буде сперечатися з тим, що проросійськи налаштованих на Донбасі лишається ще чимало, бо російська пропаганда працює…

Артур Палатний: Наскільки я знаю, українські канали поступово відновлюють свою роботу на тимчасово окупованих територіях.

Ту молодь і тих людей, які приїхали з Донбасу, я вважаю справжніми патріотами. Держава повинна і вже, я знаю, розробляє і здійснює багато програм для надання допомоги переселенцям. Вони, в першу чергу, повинні відчувати тепло, затишок і любов держави до себе.

Tania Dubinina: Ви не голосували за звернення Верховної Ради по питанню єдиної православної церкви. Чи значить це, що Ви, таким чином, підтримуєте Московський патріархат — діючу українську канонічну православну церкву, і маєте спільну позицію з Опозиційним блоком?

Артур Палатний: Я, як православний християнин, вважаю, що ініціатива і рішення про створення єдиної православної церкви не повинно йти від політиків. Це — рішення прихожан і справа священнослужителів. Політики не повинні займатися питаннями релігії, бо є дуже багато важливих питань, які стосуються народних депутатів та виконавчої влади.

Олег Бриковський: Артуре Леонідовичу, яким чином, на Вашу думку, нам повернути Крим і Донбас? У Вас є бачення що потрібно для цього робити у першу чергу?

Артур Палатний: Я вважаю, що ці проблеми можна вирішити тільки мирним шляхом і шляхом переговорного процесу.

Олег Бриковський: Пане Артуре, поділіться, будь ласка, планами на наступний рік. З ким будете співпрацювати на президентських виборах, з ким підете на парламентські вибори? Партія УДАР йтиме самостійно чи у зв'язці з БПП? Ви особисто будете балотуватися? На якому окрузі?

Артур Палатний: Балотуватися буду, але в якому форматі — ще зарано говорити, тому що закон про вибори ще розглядається у парламентському комітеті. Мій формат участі буде залежати від того, яким буде закон.

Тарас Кубарич: От як можна довіряти нинішній владі, коли тарифи виросли, і я чую, що хочуть знову підвищувати ціни на газ? Як можна прожити у таких умовах?

Артур Палатний: Давайте все поставимо на свої місця, і розберемося, чому ходять чутки про чергове підвищення тарифів. І минулого разу, і сьогодні така вимога звучить від МВФ.

Ми, українці, повинні поставити собі питання: скільки ще часу нам будуть потрібні донори, скільки часу ми будемо віддавати кредити та великі відсотки і виконувати вимоги, які погіршують наше соціальне становище? Ми повинні про це говорити і не боятися, що нам не дадуть чергового траншу. Ми повинні робити економіку України міцнішою.

Denys Gubashov: Прошу відповісти коротко і чесно: скільки і на чому заробляють народні депутати? Не за зарплату ж там штани протирають?

Артур Палатний: Є люди, які дійсно отримують тільки заробітну платню, є багато людей, і я в тому числі, які прийшли з бізнесу. А ще, я впевнений, що є відверті лобісти, які, як і раніше, заробляють гроші, використовуючи свої мандати.

Фото В'ячеслава Ратинського