"Из российского там лишь краска": у Порошенко заявили, что Крымский мост помогали строить украинцы

Украинские власти не намерены принимать меры против самого Крымского моста оккупантов, однако ряд фирм, которые участвовали в его строительстве, ожидают санкции.

Речь идет в первую очередь об украинских и российских фирмах, рассказал постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин в интервью "Обозревателю".

"К нам неоднократно поступали обращения о том, что украинские компании предоставляли рабочую силу и технику для строительства моста", – сообщил он.

По его словам, также определенные технологии предоставляло немало западных компаний: моторы, оборудование, средства для забивания свай, измерительные приборы и т.д.

Напомним, РФ начала строить Крымский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. Посмотреть фото с мероприятия оккупантов можно здесь.

Американский журналист Том Роган написал колонку для Washington Examiner о том, чтоУкраина должна взорвать мост на полуостров. Позже в новой статье он объяснил, что побудило его сделать скандальное предложение.

"Если взять в целом, то российского в этом мосте, наверное, только краска. Хотя я и в этом не уверен. Мы должны преследовать всех, кто принимал активное участие в этом строительстве", – заявил постпред.

И добавил: "Другое дело, намного более важное – препятствие российским попыткам уничтожить наше торговое судоходство и рыболовство в Азовском и Черном морях. Вот здесь должен быть применен комплекс действий – не только юридических, но и действий в сфере безопасности, в военной сфере и в других непубличных сферах".