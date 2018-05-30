"Шокирована". Тимошенко жестко отреагировала на убийство Бабченко

Лидер "Батьківщини", народный депутат Юлия Тимошенко сообщила, что шокирована известием об убийстве известного российского журналиста — Аркадия Бабченко.

Политик потребовала от власти Украины найти заказчиков, а также исполнителей преступления, говорится на ее странице в Facebook.

"Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление!", — подчеркнула народная избранница.

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Напомним, Аркадия Бабченко убили в Киеве вечером 29 мая на ул. Никольско-Слободской в (Днепровский район столицы). Правоохранители рассматривают две версии преступления — профессиональная деятельность и гражданская позиция.