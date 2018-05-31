Савченко решила прервать голодовку: названа причина

Арестованная народный депутат Надежда Савченко решила прервать голодовку для прохождения повторной экспертизы на полиграфе (детектор лжи), поскольку следствие не предоставило результатов прошлого допроса.

Следствие "за почти два месяца не предоставило результаты экспертизы на детекторе "правды", написала пресс-служба на странице политика в Facebook.

"Сейчас стороной защиты готовится соответствующее ходатайство для назначения психофизиологического исследования полиграф, кстати, в государственной экспертном учреждении Украины", — отмечается в сообщении.

Напомним, Надежду Савченко подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе в подготовке к насильственному свержению конституционного строя и смены власти, 23 марта в Киеве суд постановил взять ее по стражу без права внесения залога. В тот же день политик объявила голодовку.

В начале апреля в Киевском институте судебных экспертиз народная избранница прошла психофизиологическую экспертизу. Потом для прохождения допроса на детекторе лжи Савченко прерывала голодовку.