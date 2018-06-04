Порошенко назвал желаемую дату предоставления автокефалии УПЦ

Президент Петр Порошенко ожидает получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви до 28 июля, то есть к 1030-летию крещения Руси.

Об этом он заявил во время участия в молитве за мир в Украине вместе с украинской общиной Испании, которая состоялась в Кафедральном соборе Альмудена в Мадриде, пишет пресс-служба президента.

"Мы молимся, чтобы к 1030-й годовщине Крещения Украины-Руси святым равноапостольным князем Владимиром Господь даровал нам этот Томос", – заявил глава государства.

Порошенко напомнил, что 9 апреля во время встречи со Вселенским Патриархом в Стамбуле подчеркивалось, что в случае совместного обращения президента, Рады и церковных иерархов Украины Синод Вселенского Патриархата будет готов предоставить Томос об автокефалии украинской церкви.

И добавил, что Украина завоевала свое право иметь единую поместную церковь, так как заплатила за это высокую цену.

Напомним, Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет рассчитывает, что украинская поместная православная церковь получит автокефалию уже через месяц – в июле.

При этом 12 епископов Константинопольского патриархата рассмотрят вопрос предоставления автокефалии украинской церкви 31 мая.

Ранее в УПЦ МП сделали заявление о предоставлении автокефалии. Там настаивают, что автокефальный статус "имеет чисто технический церковный характер".

Напомним, по причине разногласий дату рассмотрения вопроса предоставления автокефалии Украинской православной церкви в Синоде Константинопольского патриархата перенесли на июнь.

Как сообщалось, УПЦ КП обвинила Россию в намеренном противодействии получению автокефалии.