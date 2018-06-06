В Раде поддержали запрет трансляции матчей ЧМ-2018

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова поддержал постановление № 8343 о запрете трансляции украинскими СМИ чемпионата мира по футболу, который летом пройдет в России.

Как сообщает "Украинская правда", такое решение комитет принял на заседании в среду, 6 июня.

В документе предлагается признать трансляцию в Украине мероприятий, которые пройдут на территории РФ в рамках проведения ЧМ 2018, "нарушающей законные права и интересы граждан Украины". На этом основании украинским СМИ предлагается запретить трансляцию соревнований.

Напомним, постановление №8343 о недопущении трансляции чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, был зарегистрирован 11 мая. Авторы документа - нардепы Олег Ляшко, Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой (Радикальная партия), а также Олег Березюк (председатель фракции "Самопомич").

Ранее телеканалу "Интер" удалось договориться с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ) о покупке прав на показ матчей футбольного Мундиаля. При этом сама НОТУ приобрела права на показ ЧМ-2018 еще в 2010 году, однако в феврале этого года приняла решение не транслировать матчи чемпионата.

Накануне вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выступила с призывом к ним отказаться от поездки и не поддерживать РФ "ни гривной, ни рублем".

"Позвольте обратиться ко всем украинцам - тем пяти тысячам, о которых говорят, что они якобы купили билеты на чемпионат мира по футболу. Уважаемые украинцы, 10 раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну-агрессор, где вас могут схватить, задержать - и потом украинская власть будет часто бессильна даже прислать к вам консулов", - заявила она.