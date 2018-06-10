Страны G7 объявили, в чем поддержат Украину, а в чем – будут дружить с Россией

Лидеры стран G7 – "Большой семерки" – пообещали и в дальнейшем поддерживать суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ. При этом G7 будет и дальше "продолжать привлекать РФ к решению региональных кризисов и глобальных вызовов".

Как говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогам саммита G7 в Канаде, санкции против России сохраняться, и даже могут быть усилены: "Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с тем, что Россия не продемонстрировала полное выполнение своих обязательств в Минских договоренностях и уважение суверенитета Украины, и мы полностью поддерживаем усилия в рамках "нормандского формата" и ОБСЕ для решения конфликта в Восточной Украине. Если того будут требовать наши действия, мы готовы ввести дополнительные ограничительные меры, чтобы увеличить ту цену, которую платит РФ за свои действия".

Также лидеры "Большой семерки" выразили готовность помочь Украине в реализации ее "амбициозной и необходимой программы реформ".

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Саму Россию G7 призвала "прекратить дестабилизирующие действия по подрыву демократических систем и свернуть поддержку сирийского режима".

В то же время "Большая семерка" будет и дальше "продолжать привлекать РФ к решению региональных кризисов и глобальных вызовов".

"Мы и дальше будем поддерживать гражданское общество России и развивать межличностные связи", – отмечается в коммюнике.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что это она позволила России аннексировать Крым, и снова поддержал возвращение России в G8.

Напомним, депутаты Европарламента призвали украинских чиновников выйти на марш ЛГБТ. Европарламентарии просят защитить права участников КиевПрайда.