Путин раскрыл новые подробности переговоров с Порошенко

Президент России Владимир Путин заявил, что во время беседы с главой Украины Петром Порошенко обсудил и ситуацию с руководителем РИА Новости Украины Кириллом Вышинским.

В Украине Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене.

По словам Путина, во время разговора были затронуты вопросы, "связанные с выдачей людей, которые удерживаются с обеих сторон", пишет RT.

"Обсуждали уже по моей инициативе и судьбу российского журналиста. Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно, я бы воздержался, прежде всего, для того, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", — заявил президент РФ.

Как сообщалось, 12 февраля Петр Порошенко позвонил Владимиру Путину, беседа была продолжительной. Позже в Кремле подтвердили, что президенты говорили по телефону.

Главы государств обсудили условия содержания и возможность освобождения политзаключенных, находящихся в РФ и на захваченных территориях.

Напомним, 15 мая СБУ провела следственные действия в офисе РИА "Новости Украина" в Киеве. Был задержан директор РИА "Новости Украина" Вышинский. 17 мая в Херсоне городской суд арестовал его на два месяца.

Во время проведения следственных мероприятий СБУ обнаружила в банковской ячейке Вышинского пистолет, 200 тысяч долларов и договор о сотрудничестве с российским СМИ.