"Решение Порошенко". Жебривский сказал, в какой сфере будет работать

Уволенный с поста председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что будет работать в сфере, которая нужна Украине, это будет решение президента Петра Порошенко.

В четверг, 14 июня, в 20:30 приглашен на встречу к главе государству, рассказал экс-чиновник на пресс-конференции, пишет УНИАН.

"И я думаю, что сегодня вечером после встречи с президентом будет понятно, какую должность я займу", — отметил бывший губернатор.

По его словам, решение об отставке — его личное, согласованное с украинским лидером. "Думаю, в принципе, на этом этапе я свою миссию выполнил и поэтому ухожу с должности", — cказал Жебривский и добавил, что подал две кандидатуры преемников, их рассматривают.

"Кстати, по поводу разговоров, что меня отправили в отставку. Уже то, что на сегодняшний день еще ведутся консультации по преемнику, говорит о том, что мою отставку никто не готовил. Это мое сознательное решение, которое президент понял и поддержал", — подчеркнул он.

Напомним, Павла Жебривского Петр Порошенко своим указом назначил главой Донецкой ОВГА 11 июня 2015 года, а 11 июня 2018-го губернатор сообщил, что попросил президента отравить его в отставку. Позже глава страны уволил чиновника с должности.