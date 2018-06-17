В Раде назвали "Северный поток-2" российским оружием

Зампред Верховной Рады Украины Оксана Сыроид назвала газопровод "Северный поток-2" оружием России.



"Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня "Северный поток-2" - это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос - когда она это оружие задействует", - цитирует Сыроид телеканал "112 Украина".

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа готовит санкции против энергокомпаний Германии и других европейских стран, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2".

"Белый дом рассматривает и другие пути блокирования проекта "Северный поток-2", но большинство ключевых фигур в администрации склоняются к санкционному сценарию. Аналогичные настроения преобладают и в Конгрессе США", – пишет американское издание Foreign Policy.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Для строительства и эксплуатации газопровода создана компания Nord Stream 2 AG, которая в апреле подписала соглашения с Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall о финансировании проекта. В июне 2017 года партнеры зачислили на счета компании более миллиарда евро.