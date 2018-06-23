"Не играйте на руку пропаганде РФ!". Посольство Украины обратилось к Bloomberg из-за карты без Крыма

Посольство Украины в США отреагировало на опубликованную агентством Bloomberg карту, на которой захваченный РФ Крым не был обозначен как украинская территория, призвав не играть на руку российской пропаганде.

Диппредставительство попросило исправить ошибку, говорится в его аккаунте в Twitter.

"… Bloomberg, не играйте на руку российской агрессии и пропаганде! Крым находится под временной оккупацией России, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Bloomberg в Twitter опубликовал карту Украины без Крыма. Первый заместитель украинского Министра информационной политики Эмине Джапарова написала, что ведомство готовит письмо-реакцию.