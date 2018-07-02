Порошенко назвал самого "искреннего друга" Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Канада приходится Киеву самым "искренним другом".

"Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада", - написал он в Facebook, поздравляя Канаду с национальным праздником - Днем Канады (1 июля. - Прим.).

Порошенко пожелал стране, "в которой живут такие прекрасные люди", счастья и процветания.

Накануне, поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, Петр Порошенко заявил, что в аннексированном Севастополе будет поднят украинский флаг.

"Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя", - отметил президент, пожелав военным "решимости и настойчивости".