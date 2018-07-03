Соратник Порошенко предложил "залить" Россию водкой, чтобы выиграть у нее "экономическую войну"

Депутат Верховной Рады Олег Барна ("Блок Петра Порошенко") призвал "залить Россию водкой".

В эфире телеканала "112 Украина" депутат поставил в пример экономику Китая, которая развивалась благодаря росту экспорта.

По его мнению, Киеву следует поступить аналогично, чтобы выиграть у России "экономическую войну". "И поэтому я заявляю: чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий" - заявил Барна.

Барна выразил уверенность, что таким образом Украина будет пополнять бюджет, а Россия - "индустриально деградировать".

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителя (Роспотребнадзор) посоветовала гражданам России перед поездкой в Украину прививаться от дифтерии.

"По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня с.г., в 2018 - 2019 гг. Украине грозит вспышка дифтерии. Первые два случая дифтерии на территории Луганской области, находящейся под контролем Украины, зарегистрированы с начала 2018 года. Однако серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся", - сказано в сообщении.