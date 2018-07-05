Депутаты отказались обновить состав ЦИК Украины

5 июля Верховная Рада так и не смогла рассмотреть вопрос обновления состава украинской Центральной избирательной комиссии: не набралось нужного количества голосов.

"За" проголосовали только 189 депутатов при необходимых 226 голосах.

"Мы видим, что голосов нет… Мы не можем сейчас войти в рассмотрение этого вопроса", – прокомментировал результаты голосования спикер парламента Андрей Парубий.

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После чего Рада перешла к рассмотрению повестки дня своей осенней сессии.

Напомним, что полномочия большинства членов ЦИК – 13 человек из 15 – закончились еще 1 июня 2014 года. А в феврале 2017 года завершился срок полномочий еще одного члена комиссии. 5 февраля 2018 года президент Петр Порошенко внес в Раду представление на новых членов ЦИК.