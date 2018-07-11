Киев обиделся на американские СМИ из-за "Слава Украине!"

Министерство иностранных дел призвло американские средства массовой информации не связывать лозунг "Слава Украине!" с ультранационализмом и не распространять таким образом российскую пропаганду.

"Мы хотели бы напомнить ESPN и USA TODAY, что "Слава Украине!" - это патриотический лозунг, подобный тем, которые скандируют во многих демократических странах, чтобы выразить любовь и гордость за свою нацию. Нет никакой связи с ультранационализмом", - сообщается на странице ведомства в Facebook.

К посту прикреплены скриншоты материалов американского телеканала ESPN и газеты USA Today, в которых указывается, что лозунг "Слава Украине!" используется украинскими националистами.

Заявление связано с ситуацией вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды.

7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида, а Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

В связи с этим международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры".

В ответ украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook. В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.