Шуфрич посоветовал Порошенко в диалоге с Россией брать пример с Трампа

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич призвал Петра Порошенко поучиться у президента США Дональда Трампа вести диалог с Россией.

"Интересно было бы посмотреть на эту встречу, особенно после известного обеда в Канаде, когда Трамп назвал Порошенко и всю украинскую власть самой коррумпированной и что он не понимает, почему ей предоставляются деньги, которые в итоге разворовывают. С другой стороны, пусть встретятся – Порошенко почувствует на себе, мягко говоря, взгляды политиков, которые ждут ухода украинской власти. А Петру Порошенко я бы сегодня посоветовал все-таки научиться у Трампа. Несмотря на все возражения, он выстраивает свои прямые отношения с руководством Российской Федерации, и я рекомендовал бы Порошенко не играть в пиар", - сказал он в интервью телеканалу NewsOne.

Напомним, ранее Шуфрич заявлял, что гимн Украины начинается чересчур "трагически", и первые строки необходимо заменить на более позитивные.