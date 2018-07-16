В Мининфраструктуры назвали число задержанных РФ судов в Азовском море

Число задержанных Российской Федерацией в Азовском море судов, следующих в/из украинских портов, составляет 148, сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

По его словам, ежедневно количество задержанных для досмотра судов растет: "Каждый день АМПУ (Администрация морских портов Украины — ред.) фиксирует задержание спецслужбами Российской Федерации судов для досмотра, следующих в/из портов Мариуполя и Бердянска. Все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД".

Он отметил, что Украина получает многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов, сообщили в прессс-лужбе министерства.

"Так дальше не может продолжаться. Необходимо в кратчайшие сроки сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия Российской Федерации", — подчеркнул замминистра.

Ранее экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что провокации, которые проводят российские пограничники в Азовском море, наносят Украине серьезный экономический ущерб, а Россия ползуче захватывает эту территорию.