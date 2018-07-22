Порошенко еще раз пообещал поднять флаг Украины над Донбассом

Президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что все населенные пункты на востоке Украины будут освобождены от незаконных вооруженных формирований, как в июле 2014 года Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Об этом глава государства заявил в Facebook.

"В эти дни четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников. Уверен, украинский сине-желтый флаг будет развиваться во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей", - написал Порошенко в Facebook.

В начале июля, поздравляя личный состав ВМС Украины с профессиональным праздником, Петр Порошенко заявил, что в аннексированном Севастополе будет поднят украинский флаг.

"Верю, что совместными усилиями мы возродим и приумножим морскую славу Украины, а Государственный Флаг на наших кораблях снова будет поднят в бухтах украинского Севастополя", - заявил президент.

До этого, в июне, поздравляя Севастопольцев с Днем города, глава государства также пообещал, что в Севастополе будет поднят украинский флаг.

Летом 2016 года на праздновании Дня государственного флага Украины (23 августа. - Прим.) Порошенко заявлял, что "чрезвычайно сложная задача для нас - сделать так, чтобы наш флаг снова появился над Донецком, Луганском, над Симферополем, над Севастополем".