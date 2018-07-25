"Последняя ставка" Путина. Политолог раскрыл план Кремля в Украине

После двух провальных попыток захватить Украину в 2014-2016 годах Кремль намерен осуществить третий и последний сценарий - захватить власть в Украине целиком во время выборов в 2019 году.

Такое мнение выразил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "Апострофу".

"Попытка поддержки промосковских кандидатов будет просто громадной. Но это последняя ставка Путина. Первые две провалились. Первая, напомню, была "Новороссия", то есть попытка поднять волнения в 12 областях, чтобы расчленить Украину. Когда это провалилось, он придумал идею втолкнуть Лугандонию ("ДНР" и "ЛНР". - Прим.) в Украину. Но и этого добиться не удалось. А сейчас будет третья попытка - попробовать взять власть в Украине целиком, в процессе избирательной кампании", - говорит Пионтковский.

По словам политолога, сам по себе Донбасс российского президента не интересует.

"Опасны не игры Путина с Донбассом - сейчас его ставка больше. Ему Донбасс никогда не был нужен, ему вся Украина нужна. В этом же и состоит суть его агрессии. Поэтому нужно опасаться не инициатив с Донбассом, а активнейшего участия в избирательной компании во всех смыслах. В том числе, в поддержке определенных кандидатов", - подытожил он.

Накануне ветеран внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что предложение президента России Владимира Путина провести референдум на Донбассе имеет стратегической целью раскол Украины.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия "никогда не станет другом" США.

"Мы не доверяем России, мы не доверяем Путину и никогда не будем (доверять). Они никогда не станут нашим другом. Это просто факт", - сказала Хейли.