Проторенной дорожкой: депутаты еще одной страны ЕС собрались в аннексированный Крым

Вслед за депутатами из Германии в аннексированный Россией Крым, нарушая украинское законодательство, собрались депутаты из Словакии.

Возглавит группу внефракционный депутат Петер Марчек, пишет словацкий портал SME. Свой визит они запланировали на август. Причем ехать на полуостров словаки собрались из Москвы.

В состав делегации, помимо самого Марчека, войдут внефракционная Мартина Шимковичова, трое депутатов правящей Smer-SD и депутат националистической SNS.

Украинский посол Юрий Мушка уже заявил, что в этом случае словакам грозит запрет на въезд в Украину. "Те, кто посещает Крым нарушают законы Украины, и украинская сторона ответит на это решение. Думаю, людям, которые посетят Крым, в будущем запретят въезд в Украину", – заявил он.

В свою очередь спикер словацкого парламента Андрей Данко ответил, что посол "не будет указывать депутатам, куда им ехать, а куда нет".

Напомним, в начале февраля недельный визит в оккупированный Крыму завершили депутаты региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии". Они выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью России.

По факту визита в аннексированный Россией Крым группы депутатов из Германии прокуратура АРК открыла уголовное производство.