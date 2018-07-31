Самый богатый губернатор Украины лишился работы

Валерий Кулич уволен с поста главы Черниговской областной государственной администрации.

Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко №218/2018 от 30 июля уже обнародован на сайте главы государства.

Официальной причиной увольнения названо желание самого Кулича: он был уволен согласно поданному им заявлению.

Губернатором Черниговской области Кулич был назначен 31 марта 2015 года. Он перешел на пост главы ОГА с депутатской должности (в Раду его избрали в 2014-м, а 19 мая 2015-го депутатские полномочия с него сняли из-за назначения губернатором).

В том же году СМИ активно обсуждали, что Кулич является самым богатым губернатором Украины: в 2014 году он официально задекларировал 28,16 млн гривен дохода. Для сравнения вторую строчку в рейтинге самых богатых губернаторов занимал тогда глава Одесской области Игорь Палица – с годовым доходом "всего" 8 млн грн.

Напомним, 11 июня глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил о своей отставке с должности, которую в скором времени одобрил глава государства.

Затем 19 июня президент назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.

22 июня новым главой Донецкой областной военно-гражданской администрации генерал-майор Службы безопасности Украины стал Александр Куць.

Позднее СМИ выяснили, что детям нового главы Донецкой ОВГА подарили элитную недвижимость и землю. По информации из открытого реестра МВД, новый донецкий губернатор ездит на авто Volkswagen Touareg 2007 г. в.