План "Южный ветер": Россия готовит новую пропагандистскую кампанию по Крыму

В России разработан план под названием "Южный ветер", который призван сделать легитимной аннексию Крыма, а также вернуть Украину в зону исключительного влияния России.

Новый план предусматривает организацию в Крыму площадки для публичного "диалога" с участием специально отобранной массовки из числа граждан Украины, этнических украинцев, проживающих в России, а также разного рода "экспертов", говорится в сообщении "Информационного сопротивления".

При этом участники "диалога" станут имитировать стремление к возрождению "добрососедских отношений" между Украиной и Россией, при этом возлагая вину за "конфликт" на украинскую власть.

На начальном этапе предлагается уделить приоритетное внимание тематикам, которые не связаны с политикой, но важны для жителей, как полуострова, так и материковой части Украины в указанных областях. В дальнейшем постепенно будут введены в диалог и политические темы, с апеллированием больше к общемировым проблемам, которые непосредственно не касаются российско-украинских отношений.

Одной из основных задач будет попытка сформировать общественное мнение в духе того, что пора принять факт аннексии Крыма, снять все ограничения на взаимодействие с полуостровом. Инициаторы проекта также составили предварительный список лиц, которых намереваются привлечь к реализации замысла.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал принятие Госдумой РФ закона, утверждающего 19 апреля "Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)".



"Россия демонстрирует свою слабость, огрызаясь на декларации ряда цивилизованных стран. Жалкий ход: немного покопаться в истории, чтобы найти оправдание сегодняшним преступлениям. РФ ищет аргументы в прошлом, а цивилизованный мир - в международном праве", - написал Климкин Twitter.