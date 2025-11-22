Есть лишь один "условно позитивный" путь: Кочетков назвал главную угрозу для Киева

Если фронт ослабнет, Путин затянет переговоры и попытается захватить больше украинских территорий.

https://glavred.info/politics/est-lish-odin-uslovno-pozitivnyy-put-kochetkov-nazval-glavnuyu-ugrozu-dlya-kieva-10717601.html Ссылка скопирована

Кочетков назвал обновление власти единственным позитивным выходом для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, ОП

Главные тезисы Кочеткова:

Украинская власть сама подставилась, занимаясь коррупцией

Когда власть ослаблена и коррумпирована, от нее можно добиться чего угодно

У Украины есть всего один условно позитивный путь

Украинская власть оказалась в уязвимом положении из-за внутренних коррупционных скандалов, что усилило внешнее давление на Киев. Об этом в интервью Главреду заявил политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, кризис управляемости и доверия начался еще в 2022 году. Он напомнил, что тогда в Запорожской области вспыхнул скандал вокруг продажи и манипуляций с гуманитарной помощью. Несмотря на масштаб проблемы, реальных наказаний для виновных не последовало, что, по мнению эксперта, стало "точкой невозврата".

видео дня

"То есть власть (не вся, но значительная ее часть), занимаясь незаконными вещами, ослабила свою позицию и сделала себя уязвимой для внешнего давления. Когда власть ослаблена и коррумпирована, от нее можно добиться практически чего угодно", — отметил Кочетков.

Есть ли у Украины хороший вариант

Политолог считает, что нынешняя ситуация не оставляет Украине большого выбора. В качестве единственного относительно позитивного сценария эксперт рассматривает изменения внутри политической системы.

Речь идет о возможной смене парламентского большинства, формировании новой коалиции, обновлении правительства и президентского окружения.

По словам аналитика, подобные шаги позволили бы избавиться от коррумпированных чиновников и укрепить позиции Украины в будущих переговорах.

"Вариант, который сейчас обсуждается в Верховной Раде - смена большинства, формирование новой коалиции, обновление правительства, обновление окружения президента - это фактически единственный условно позитивный путь. Он позволил бы избавиться от коррупционеров и сделать власть снова менее уязвимой", - сказал Кочетков.

Однако он предупреждает: реформирование власти должно происходить крайне быстро и параллельно с удержанием ситуации на фронте.

"Потому что если фронт "поплывет", Путин только будет затягивать процесс, чтобы откусить как можно большую часть Украины. Пока он не истощится, он будет продолжать наступать и откладывать реальные переговоры", — резюмировал Кочетков.

Мирный план Трампа - что о нем известно

Как писал Главред со ссылкой на Financial Times, что администрация Дональда Трампа требует от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения, то есть до 27 ноября.

Секретарь СНБО Рустем Умеров якобы одобрил "большую часть плана" США о мирном урегулировании войны России и Украины. При этом Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта документа. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, правка Киева касается международной помощи. Сам Умеров эту информацию отрицает.

Текст мирного плана обнародовал и украинский нардеп Алексей Гончаренко. Детальнее читайте в материале: США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст.

Другие новости:

О персоне: Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред