Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Есть лишь один "условно позитивный" путь: Кочетков назвал главную угрозу для Киева

Анна Ярославская
22 ноября 2025, 03:30
41
Если фронт ослабнет, Путин затянет переговоры и попытается захватить больше украинских территорий.
Александр Кочетков
Кочетков назвал обновление власти единственным позитивным выходом для Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, ОП

Главные тезисы Кочеткова:

  • Украинская власть сама подставилась, занимаясь коррупцией
  • Когда власть ослаблена и коррумпирована, от нее можно добиться чего угодно
  • У Украины есть всего один условно позитивный путь

Украинская власть оказалась в уязвимом положении из-за внутренних коррупционных скандалов, что усилило внешнее давление на Киев. Об этом в интервью Главреду заявил политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, кризис управляемости и доверия начался еще в 2022 году. Он напомнил, что тогда в Запорожской области вспыхнул скандал вокруг продажи и манипуляций с гуманитарной помощью. Несмотря на масштаб проблемы, реальных наказаний для виновных не последовало, что, по мнению эксперта, стало "точкой невозврата".

видео дня

"То есть власть (не вся, но значительная ее часть), занимаясь незаконными вещами, ослабила свою позицию и сделала себя уязвимой для внешнего давления. Когда власть ослаблена и коррумпирована, от нее можно добиться практически чего угодно", — отметил Кочетков.

Есть ли у Украины хороший вариант

Политолог считает, что нынешняя ситуация не оставляет Украине большого выбора. В качестве единственного относительно позитивного сценария эксперт рассматривает изменения внутри политической системы.

Речь идет о возможной смене парламентского большинства, формировании новой коалиции, обновлении правительства и президентского окружения.

По словам аналитика, подобные шаги позволили бы избавиться от коррумпированных чиновников и укрепить позиции Украины в будущих переговорах.

"Вариант, который сейчас обсуждается в Верховной Раде - смена большинства, формирование новой коалиции, обновление правительства, обновление окружения президента - это фактически единственный условно позитивный путь. Он позволил бы избавиться от коррупционеров и сделать власть снова менее уязвимой", - сказал Кочетков.

Однако он предупреждает: реформирование власти должно происходить крайне быстро и параллельно с удержанием ситуации на фронте.

"Потому что если фронт "поплывет", Путин только будет затягивать процесс, чтобы откусить как можно большую часть Украины. Пока он не истощится, он будет продолжать наступать и откладывать реальные переговоры", — резюмировал Кочетков.

Мирный план Трампа - что о нем известно

Как писал Главред со ссылкой на Financial Times, что администрация Дональда Трампа требует от президента Украины Владимира Зеленского согласиться на условия мирного соглашения до Дня благодарения, то есть до 27 ноября.

Секретарь СНБО Рустем Умеров якобы одобрил "большую часть плана" США о мирном урегулировании войны России и Украины. При этом Украина внесла существенные изменения в один из 28 пунктов проекта документа. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, правка Киева касается международной помощи. Сам Умеров эту информацию отрицает.

Текст мирного плана обнародовал и украинский нардеп Алексей Гончаренко. Детальнее читайте в материале: США представили Украине мирный план из 28 пунктов - нардеп раскрыл полный текст.

Другие новости:

О персоне: Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины. Ведет собственный ютюб-канал, комментирует события в Украине и мире.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Александр Кочетков новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Размером с Люксембург: какие земли должна отдать Украина согласно плану Трампа

Размером с Люксембург: какие земли должна отдать Украина согласно плану Трампа

23:45Война
Освободили территории и уничтожили врага: ВСУ имеют успехи на ключевом направлении

Освободили территории и уничтожили врага: ВСУ имеют успехи на ключевом направлении

22:15Фронт
Украина обезвредила 19 "Кинжалов" песней "Батько наш - Бандера" – The Telegraph

Украина обезвредила 19 "Кинжалов" песней "Батько наш - Бандера" – The Telegraph

21:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Это конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале "веселья" в РФ в 2026 году

Это конец, Россию выкидывают с нефтяного рынка: Загородний – о начале "веселья" в РФ в 2026 году

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на голову

Гороскоп на декабрь 2025: жизнь одного знака зодиака перевернется с ног на голову

На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

На Украину надвигается мощный циклон: какие области накроет снег в выходные

Китайский гороскоп на завтра 22 ноября: Кроликам - зависть, Собакам - обман

Китайский гороскоп на завтра 22 ноября: Кроликам - зависть, Собакам - обман

"Женат и есть дети": что произошло в жизни Дзидзьо и сколько у него детей

"Женат и есть дети": что произошло в жизни Дзидзьо и сколько у него детей

Последние новости

05:27

Каждая иголочка будет выглядеть натурально: как распушить искусственную елку

05:03

Гороскоп на завтра 23 ноября: Весам - трудности, Рыбам - испытания

04:45

"Важный шаг": принц Уильям и Кейт Миддлтон приняли решение о наследнике

04:00

Трудности останутся позади: к пяти знакам зодиака придет настоящий достаток

03:30

Есть лишь один "условно позитивный" путь: Кочетков назвал главную угрозу для Киева

США давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войныСША давят на Украину и Россию: Клочок - о мирном плане Трампа и условиях завершения войны
02:50

Африка треснет пополам: раскрыты пугающие последствия будущего раскола

02:25

Конец 2025 года принесет большие чувства: каким ТОП-4 знакам повезет в любви

02:12

Как за 2 минуты заснуть и получить лучший отдых: проверенный китайский метод

01:41

Четыре знака зодиака, которых ждет судьбоносная встреча в декабре

Реклама
01:11

В одних света больше, в других - меньше: почему в областях разные графики

00:12

Цымбалюк вышел из себя: участница "Холостяка" "перевернула" церемонию роз

00:06

Судьбоносный месяц: какой знака зодиака ждет нереальное заершение 2025 годаВидео

21 ноября, пятница
23:45

Размером с Люксембург: какие земли должна отдать Украина согласно плану Трампа

23:03

Одежда высохнет в помещении быстрее, если после стирки сделать один простой трюк

22:44

Самые популярные овощи отдают почти за бесценок: в Украине рекордно упали цены

22:15

Освободили территории и уничтожили врага: ВСУ имеют успехи на ключевом направлении

21:55

Украина обезвредила 19 "Кинжалов" песней "Батько наш - Бандера" – The Telegraph

21:27

Аккумулятор садится "на ровном месте" - что "высасывает" заряд даже выключенного авто

21:25

Жестко: у Евровидения будут новые правила - что изменилось

21:25

Дешево и сердито: как навсегда избавиться от пятен на душевой перегородкеВидео

Реклама
21:07

Цымбалюк определился на "Холостяке" и сделал важный шаг - кого он поцеловал

21:02

Потап и Настя выставили свой особняк на продажу за 100 млн: как он выглядит

20:54

Трамп убежден, что Украина в ближайшее время потеряет Донбасс

20:40

Украину будет буквально заметать снегом: где ударит сильный мороз

20:38

"Пропускал через себя": Дмитрий Комаров рассказал о кардинальных переменах

20:35

Может стать даже вредным: одно место, где никогда не стоит хранить шоколад

20:26

Зеленский провел переговоры с США по мирному плану и "продавил" участие ЕС

20:09

Не сравнится с винегретом: новый рецепт салата, который покоряет украинцев

20:06

Чем обернется принятие мирного плана Трампа: эксперт указал на важные нюансы

19:41

Головоломка для настоящих гениев: найдите кота среди енотов за 15 секунд

19:34

Когда закончится война: названа дата результата переговоров

19:32

Путин впервые отреагировал на мирный план Трампа

19:24

Удар по РФ: раскрыт сценарий подрыва возможности Кремля продолжать войнуВидео

19:10

Что задумал Путин в Одессемнение

19:08

График отключения на 22 ноября: часов со светом будет больше

19:06

Когда в Украине будут меньше выключать свет: в правительстве назвали сроки

18:51

В "мирном соглашении" для Украины нашли фразы на русском языке — The Guardian

18:47

Более трех веков назад историю переписали: предал ли Иван Мазепа свой народВидео

18:41

10-градусный мороз, гололедица и 20 см снега: Украину накроют жесткие снегопады

18:22

Для привлечения удачи и богатства: что нужно сделать в Рождественскую ночь

Реклама
18:14

"Это такая схема банка?": клиенты ПриватБанка не могут потратить деньги

18:12

"Маньяка или серийного убийцу": известный актер удивил признанием

18:02

Трамп поставил Украине дедлайн по мирному плану: сколько времени есть у Киева

17:57

В Луцке открыли офис юридической помощи для военных и ветеранов

17:34

СМИ узнали о разговоре Зеленского с Вэнсом: названы главные требования США

17:17

"Власть подставилась": раскрыт сценарий максимального давления на Зеленского

17:10

Нарушителей будет ждать штраф: что означает новая оранжевая разметка на парковке

17:04

Доллар стремительно "полетел" вверх: НБУ удивил украинцев неожиданным курсом

16:59

"Сейчас один из самых тяжелых моментов": Зеленский эмоционально обратился к украинцам

16:47

Расчленила мужа на 15 частей: в РФ вынесли приговор вдове известного рэпера

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять