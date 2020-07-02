Мэр Запорожья Владимир Буряк ведет в горсовет свою партию

Владимир Буряк

"Партія Володимира Буряка "Єднання" примет участие в местных выборах.

Об этом запорожский мэр заявил в обращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Создание своей партии городской голова объяснил необходимостью объединить запорожцев, а также избежать политических конфликтов в горсовете.

"Дорогие земляки! Почти пять лет назад вы доверили мне руководство нашим родным Запорожьем. За это время многое сделано, но много еще нужно сделать", - отметил градоначальник.

Он также объяснил название своей партии.

"Мое имя здесь означает, что я ставлю свою подпись под каждым из кандидатов. А "Єднання" - это то, что помогло нам стабилизировать ситуацию в предыдущие годы, вернуть управляемость процессами в городе, побороть хаос и безответственность. Если вы доверяете мне, буду просить вас поддержать также и людей, которые идут со мной в городской совет", - подчеркнул Буряк.

Действующий мэр сообщил, что список кандидатов будет сформирован с участием жителей Запорожья.

По его словам, кандидаты из списка партии ближайшие месяцы будут встречаться и общаться с горожанами для выработки совместной программы действий будущих депутатов.

"Партія Володимира Буряка "Єднання" была зарегистрирована 16 января 2020 года.