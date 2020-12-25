Зеленский назвал сценарий всеобщей военной мобилизации в Украине

Не хочу даже представлять того, что в Украине будет большая война - Зеленский / УНИАН

Если Россия проведет против Украины новую военную операцию, государство будет вынуждено пойти на реализацию всеобщей военной мобилизации. В таком случае мобилизуют и мужчин, и женщин.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию Фокус, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Киеве сценарий нового нападения России, например, с территории аннексированного Крыма.

По словам главы государства, в таком случае всем украинским гражданам придется взять в руки оружие. Политик надеется, что этого не произойдет.

"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - подчеркнул Зеленский.Читайте такжеВ России раскрыли планы по Донбассу и поставили Украине ультиматум из-за "ЛДНР"

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