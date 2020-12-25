Зеленский назвал сценарий всеобщей военной мобилизации в Украине

В Украине может произойти большая война в случае прямого военного нападения России, считает Владимир Зеленский
Если Россия проведет против Украины новую военную операцию, государство будет вынуждено пойти на реализацию всеобщей военной мобилизации. В таком случае мобилизуют и мужчин, и женщин.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью изданию Фокус, отвечая на вопрос о том, допускают ли в Киеве сценарий нового нападения России, например, с территории аннексированного Крыма.
По словам главы государства, в таком случае всем украинским гражданам придется взять в руки оружие. Политик надеется, что этого не произойдет.
"Это ужасная ситуация, я даже не хочу ее представлять. Я против этого. Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", - подчеркнул Зеленский.Читайте такжеВ России раскрыли планы по Донбассу и поставили Украине ультиматум из-за "ЛДНР"
Владимир Зеленский новости
- Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил о своей готовности провести телефонные переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Разговор состоится в том случае, если сторонам не удастся договориться о встрече советников лидеров стран Нормандского формата.
- Зеленский также детально рассказал о программе реализации основного плана разрешения российско-украинского конфликта на Донбассе. Для этого должны пройти переговоры в рамках советников лидеров Украины, России, Франции и Германии.