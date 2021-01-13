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Правительство на период карантина ограничит цену на газ - Шмыгаль

13 января 2021, 15:28

Планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубический метр газа для всех бытовых потребителей.

Шмыгаль
Шмыгаль заявил, что Кабмин введет госрегулирование цен на газ / УНИАН

Правительство Украины введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 13 января, планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубический метр газа для всех бытовых потребителей.

Также Шмыгаль заявил, что запуск газового рынка в Украине является необратимым шагом, а цены на газ регулируют спрос и предложение. Это необходимо для того, чтобы не было так называемого "газового рабства" со стороны поставщиков.

"С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для тех наших граждан, кто не имеет централизованного отопления. Соответственно, политики больше не регулировали в ручном режиме цены на газ, их регулирует рынок, то есть спрос и предложение… Мы запустили рынок газа и этот шаг необратим. Уже более 0,5 млн украинцев изменили поставщика газа", - отметил Шмыгаль.

По его словам, на сегодня главная задача правительства - сделать так, чтобы рынок в дальнейшем развивался и не было перекосов в пользу любого из участников.

"Мы видим, что довольно часто поставщики газа, которые всегда были монополистами, делали все, чтобы не отпускать людей, оставлять их в так называемом газовом рабстве", - добавил Шмыгаль.

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Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:

  • 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
  • В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
  • С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
  • Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
  • Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.

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