Правительство на период карантина ограничит цену на газ - Шмыгаль

Планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубический метр газа для всех бытовых потребителей.
Правительство Украины введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.
Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 13 января, планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубический метр газа для всех бытовых потребителей.
Также Шмыгаль заявил, что запуск газового рынка в Украине является необратимым шагом, а цены на газ регулируют спрос и предложение. Это необходимо для того, чтобы не было так называемого "газового рабства" со стороны поставщиков.
"С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для тех наших граждан, кто не имеет централизованного отопления. Соответственно, политики больше не регулировали в ручном режиме цены на газ, их регулирует рынок, то есть спрос и предложение… Мы запустили рынок газа и этот шаг необратим. Уже более 0,5 млн украинцев изменили поставщика газа", - отметил Шмыгаль.
По его словам, на сегодня главная задача правительства - сделать так, чтобы рынок в дальнейшем развивался и не было перекосов в пользу любого из участников.
"Мы видим, что довольно часто поставщики газа, которые всегда были монополистами, делали все, чтобы не отпускать людей, оставлять их в так называемом газовом рабстве", - добавил Шмыгаль.
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Тарифы в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во время энергетического совещания поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.
- В Украине прокатилась волна протестов из-за повышения коммунальных тарифов.
- С 1 января в Украине действует новая цена на газ, которую предложили поставщики газа в рамках открытия конкурентного рынка газа.
- Газоснабжающие компании предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской цены на 11%, а максимальная - на 20,5%.
- Кроме того, с 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на транспортировку газа.