Правительство на период карантина ограничит цену на газ - Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что Кабмин введет госрегулирование цен на газ / УНИАН

Правительство Украины введет государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей. Оно будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 13 января, планируется установить цену на уровне 6,99 гривен за кубический метр газа для всех бытовых потребителей.

Также Шмыгаль заявил, что запуск газового рынка в Украине является необратимым шагом, а цены на газ регулируют спрос и предложение. Это необходимо для того, чтобы не было так называемого "газового рабства" со стороны поставщиков.

"С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для тех наших граждан, кто не имеет централизованного отопления. Соответственно, политики больше не регулировали в ручном режиме цены на газ, их регулирует рынок, то есть спрос и предложение… Мы запустили рынок газа и этот шаг необратим. Уже более 0,5 млн украинцев изменили поставщика газа", - отметил Шмыгаль.

По его словам, на сегодня главная задача правительства - сделать так, чтобы рынок в дальнейшем развивался и не было перекосов в пользу любого из участников.

"Мы видим, что довольно часто поставщики газа, которые всегда были монополистами, делали все, чтобы не отпускать людей, оставлять их в так называемом газовом рабстве", - добавил Шмыгаль.

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