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Отставка Смолия: названо имя возможного кандидата на пост главы НБУ

Нацбанком может начать руководить глава правления одного из банков, считает нардеп.

2 июля 2020, 08:18
После отставки Смолия НБУ может возглавить Шевченко, считает Железняк – Смолий отставка
После отставки Якова Смолия НБУ может возглавить Кирилл Шевченко, считает Ярослав Железняк / УНИАН

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от партии Голос Ярослав Железняк назвал имя возможного кандидата на пост главы Национального банка Украины после отставки Якова Смолия.

Нацбанк может возглавить председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко, рассказал пресс-секретарь Голоса Ярема Дух, пишет Интерфакс-Украина.

По словам спикера, в случае принятия отставки Смолия Железняк допускает рассмотрение кандидатуры Шевченко на пост главы НБУ.

Напомним, 1 июля Яков Смолий написал заявление об увольнении с поста главы НБУ по собственному желанию и передал документ президенту Владимиру Зеленскому.

Смолий объяснил свое решение тем, что на протяжении длительного времени на Нацбанк "осуществляется систематическое политическое давление".

Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев говорил, что Смолию придется занимать должность главы НБУ и в дальнейшем, если нардепы не поддержат его отставку.

Ярослав Железняк Яков Смолий отставка Ярема Дух
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